Andrà in scena domenica 24 maggio, ore 21, al teatro Selinus di Castelvetrano lo spettacolo di Rino Marino “La Verma”, all’interno della programmazione delle Giornate della legalità, con la collaborazione del Comune. Marino è autore del testo, ha curato la regia, le scene e i costumi; la drammaturgia musicale è dei fratelli Mancuso; sul palcoscenico: Miriam Palma, Fabio Lo Meo, Liborio Maggio, assistente alla regia: Sonia Giambalvo.

Lo spettacolo è «un cozzare di antitesi tra sacro e sacrilego, devozione e blasfemia, sogno e realtà, con viraggi repentini fra tragico e ridicolo in cui esplode, in tutta la sua ferocia, il grottesco, per culminare in una dimensione di straniamento onirico allucinatorio che consacra e universalizza, oltre ogni contingenza, una femminilità ad un tempo mortifera e salvifica. Le musiche originali e le voci-strumento della straordinaria drammaturgia musicale dei Fratelli Mancuso, in naturale sintonia con la poetica del testo, irrompono con tutta la loro potenza drammatica ed evocativa a punteggiare le scene come lamenti di prefiche, arcane litanie e giaculatorie, contrappunti dolenti di anime straziate senza speranza di riscatto».

Il testo dello spettacolo è stato pubblicato in Tetralogia del dissenno II di Rino Marino autore per i tipi di editoria & spettacolo. Il libro curato da Vincenza Di Vita con la prefazione di Filippa Ilardo raccoglie infatti i testi: Lunario, La consegna, Fiele e La Verma e completa e segue la prima Tetralogia che ha coinvolto Luigi Lo Cascio nella stesura della prima prefazione e Giusi Arimatea nella postfazione.