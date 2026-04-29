La società SISILAB ricerca figure da impiegare all’interno del proprio organico composto oggi da 10 professionisti. Con sede operativa in Via Tagliata, 73 a Castelvetrano, l’agenzia opera da diversi anni nel settore della comunicazione; realizzazione e gestione siti internet; attività di indicizzazione SEO; ufficio stampa; social media marketing; produzione contenuti; servizi digitali rivolti ad aziende ed enti pubblici. I candidati ideali sono figure che hanno maturato esperienza lavorativa nello sviluppo di piattaforme web, nella gestione dei canali social e nella produzione foto-video.

Si richiede spiccata capacità comunicativa, creatività, massima determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati dal team, grande flessibilità per potersi impiegare in nuovi progetti, reale passione per il settore di riferimento. Costituisce un valore aggiunto la conoscenza del sistema operativo macOS e del pacchetto Adobe Creative Cloud. La posizione occupazionale è orientata alla ricerca di una figura da inserire stabilmente all’interno della attività.

Gli interessati possono inviare curriculum con breve lettera di presentazione a: lavoro@sisilab.it Non saranno prese in considerazioni candidature inviate tramite altri canali o che non rispettano le richieste del presente annuncio. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91. Maggiori informazioni sul sito sisilab.it