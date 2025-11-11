È stato un pit-stop singolare quello che ha dovuto fare un automobilista di passaggio dall’area artigianale di Castelvetrano e che, per forza maggiore, non è passato inosservato ai passanti della zona. Soprattutto a coloro che sono andati al punto vendita Lidl o, semplicemente, hanno percorso la rotonda di viale dei Templi e che si sono ritrovati a vedere nel parcheggio del Lidl, infatti, una Bmw M135 di colore bianco posta su blocchi di legno e senza le quattro ruote. C’è stato chi, in un primo momento, ha pensato a un furto ma i militari dell’Arma hanno potuto verificare che si è trattato di un cambio gomme effettuato dal proprietario. Singolare che sia avvenuto in un parcheggio pubblico e con queste modalità che hanno destato quantomeno curiosità dei passanti.