Il Centro operativo comunale di via Armando Diaz a Castelvetrano sarà ristrutturato coi fondi PR Fesr Sicilia 2021/2027 (Azione 2.4.5). Il progetto presentato dal Comune, infatti, si è classificato secondo con un punteggio di 88,733 ed è stato ammesso al finanziamento. In programma la ristrutturazione dell’immobile e l’efficientamento energetico: un progetto di 954.464,71 euro che verrà finanziato, però, per un massimo di 500 mila euro. «Essere secondi in Sicilia in questa graduatoria – scrive sulla sua Fanpage il sindaco Giovanni Lentini – significa vedere premiata la qualità della progettazione e la visione di questa Amministrazione. Recuperiamo un immobile abbandonato da diverso tempo e lo facciamo ritornare a essere in un presidio permanente al servizio della sicurezza della comunità. Sarà la casa della Protezione Civile di Castelvetrano, un luogo di coordinamento, collaborazione e operatività per tutte le associazioni di volontariato che ogni giorno mettono il proprio impegno al servizio dei cittadini».