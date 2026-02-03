I carabinieri della stazione di Castelvetrano hanno denunciato, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un 40enne del posto. L’uomo avrebbe violato le misure, cui è sottoposto nei confronti dei genitori, presentandosi sotto casa degli stessi. L’immediato intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze per le vittime allontanando il 40enne che è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.