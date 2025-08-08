Le Fiamme Gialle della Compagnia di Castelvetrano hanno fermato e sottoposto a controllo due soggetti che nelle rispettive autovetture trasportavano oltre 1500 capi di abbigliamento destinati alla vendita, quali scarpe, t-shirt, bermuda e piccola pelletteria, riportanti marchi riconducibili ai più noti brand, tra i quali: “Nike”, “Louis Vuitton”, “Fendi”, “Chanel”, “Alexander Mcqueen”, “Stone Island”, “Guess”, “Armani”, “Calvin Klein”, “Tommy Hilfiger” e altri ancora. Gli articoli, sottoposti a una preliminare ispezione, mostravano caratteristiche tali da poter indurre in errore il consumatore finale circa la loro autenticità, per cui sono stati immediatamente sottoposti a sequestro.

La merce sequestrata, se immessa in commercio, avrebbe reso ai due rivenditori un ingente profitto di oltre 50 mila euro, provocando al contempo un danno economico alle industrie del settore della moda che operano nel rispetto delle normative e dell’eccellenza del Made in Italy. I responsabili sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” e “ricettazione”.