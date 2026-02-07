Porta la firma del sindaco Giovanni Lentini l’ordinanza con la quale si dispone la chiusura di tutte le scuole pubbliche del territorio di Castelvetrano nei giorni di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026. La chiusura avverrà per consentire gli interventi di disinfestazione e derattizzazione dei locali scolastici e nello specifico per gli istituti: “Giuseppe Di Matteo”, “Cipolla-Pantaleo-Gentile”, “G.B.Ferrigno – V. Accardi – V. Titone” e “Lombardo Radice – Pappalardo”. Da parte dei dirigenti scolastici è stato evidenziato come in questo periodo si registrano numerose assenze a causa del diffondersi dell’epidemia influenzale. Proprio perchè nei giorni di carnevale ha scuola è poco frequentata, è stato scelto questo periodo per l’intervento.

