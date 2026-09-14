Un invito a controllare se, tutti gli scavi in città, sono preventivamente autorizzati. È quello che chiede l’associazione “Codici” di Castelvetrano in una pec inviata al Comune. Gli scavi, sia in aree pubbliche che private, hanno creato e creano disagi alla circolazione stradale e pedonale, «scavi che arrecano pregiudizio ai cittadini che risiedono in prossimità degli luoghi dove vengono svolti», scrivono da Codici. Ma questi scavi sono tutti autorizzati? Da qui la richiesta a un controllo da parte del Comune per verificare se esistono tutte le autorizzazioni necessarie e se, in tutti casi, è avvenuto il ripristino del manto stradale.