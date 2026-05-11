Indagano i carabinieri di Castelvetrano sul sinistro che si è verificato stanotte, in via Giuseppe Garibaldi a Castelvetrano. Due minorenni – C.A. e N.G. di 16 anni – erano a bordo di uno scooter Piaggio quando sono stati investiti da una Panda di colore bianco. Secondo il racconto dei due feriti, gli occupanti dell’auto si sarebbero dati alla fuga, abbandonando la Fiat Panda sul posto. Secondo quanto già accertato dai militari dell’Arma l’auto risulta noleggiata e le indagini consentiranno di risalire all’identità di chi risulta nel contratto. Sul posto dell’incidente sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due minorenni all’ospedale di Castelvetrano, che hanno riportato fratture multiple. La prognosi è di 30 giorni.