Salvatore Caradonna è il nuovo presidente del Rotary club Castelvetrano-Valle del Belìce. Caradonna prende il posto di Antonella Lombardo. Alla cerimonia hanno preso parte i soci del club, il board of director del Rotary International 2026/2028 Massimo Ballotta, il past district governor, Goffredo Vaccaro, l’assistente del Governatore per l’anno sociale 2025/2026 Giuseppe Ferro, l’assistente della governor per l’anno sociale 2026/2027 Pierluigi Di Gaetano. La presidente uscente ha tracciato le tappe più importanti della sua presidenza. Un percorso vissuto all’insegna dei valori rotariani, della solidarietà e del servizio con l’obiettivo di essere “uniti per fare del bene” e rispondere concretamente ai bisogni della comunità. Durante la serata è stata conferita la “Paul Harris Fellow”, al past president Marco Campagna e al direttore del Parco archeologico di Selinunte, Felice Crescente. La cerimonia è stata arricchita dall’ingresso nella famiglia rotariana di due nuove socie, Antonella Bianco e Anna Maria Varvaro. A collaborare col neo presidente saranno: Antonella Lombardo (past president), Pierluigi Varia (vice presidente), Leonardo Romano (vice presidente), Tancredi Bongiorno (presidente incoming), Adriana D’Angelo (segretario), Stefano Amabile (tesoriere), Leonardo Romano (prefetto), Nadia Gambino (prefetto), Patrick Cirrincione, Ferdinando Mattozzi, Salvatore Lo Curto, Vito Longo, Loredana Galfano, Calogero Chiovo, Pietro Nastasi (consiglieri).