Desidero esprimere la mia più sincera e profonda gratitudine a tutto il personale dell’Unità di Cardiologia, dell’Utic e di emodinamica dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano per la professionalità, la competenza e l’umanità dimostrate durante la mia degenza». A scriverlo in una lettera inviata alla nostra redazione è Pietro Russo che si è sottoposto a un delicato intervento alle coronarie che gli ha donato una migliore qualità di vita. Russo, nel suo messaggio, si rivolte in modo particolare al medico Dario Buccheri e alla sua straordinaria équipe, che hanno eseguito con grande maestria una complessa procedura di angioplastica, utilizzando l’innovativo dispositivo Shockwave. «Desidero inoltre ringraziare – aggiunge – medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tutto il personale dell’Unità per la costante attenzione la disponibilità, la gentilezza e il sostegno umano ricevuti in ogni momento del mio percorso di cura. La vostra dedizione e il vostro impegno rappresentano un esempio di eccellenza nella sanità. Porterò sempre con me il ricordo della vostra professionalità e del calore umano con cui mi avete accolto e assistito».