I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno denunciato tre uomini e una donna per furto aggravato in concorso. Un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Castelvetrano, durante un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso tre uomini di 81, 47 e 41 anni e una donna 30enne tutti del posto, intenti ad asportare mobili e arredi da una struttura alberghiera confiscata alla criminalità organizzata, l’hotel Esperidi sulla via Selinunte a Castelvetrano. La refurtiva rinvenuta, è stata sequestrata e custodita in attesa di essere restituita al legittimo proprietario, i quattro soggetti sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e alla donna “trovata alla guida del veicolo utilizzato per trasportare la refurtiva” è stata inoltre contestata la guida senza patente.