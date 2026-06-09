Una donna di 31 anni è stata denunciata per aver rubato un’auto dell’Asp Trapani che si trovava parcheggiata nel centro diurno di Castelvetrano. La donna, insieme a un uomo che i carabinieri stanno cercando di identificare, ha rubato il mezzo e si è diretta verso la frazione di Torretta Granitola, a Campobello di Mazara. Lì ha fatto un altro “colpo” a un ristorante della frazione. Allertati i carabinieri, i due soggetti con l’auto si sono dati alla fuga ma sono finiti impantanati in un uliveto. La donna è stata bloccata, l’uomo, invece, è riuscito a scappare. All’interno del veicolo sono state trovati: 12 pacchetti di sigarette, un forno a microonde rubati all’interno del ristorante, una cedola carburante rubata dagli uffici Asp Trapani di Castelvetrano.