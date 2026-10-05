L’auto del Comitato di Castelvetrano di Croce Rossa Italiana che fu rubata nel marzo 2025 dalla sede di contrada Strasatto a Castelvetrano è stata ritrovata. A trovarla è stata la Polizia di Stato che l’ha scoperta all’interno di uno degli ex magazzini del gruppo “6GdO” di via Partanna. L’auto – una Fiat Punto – era stata ritinta di colore grigio, quindi non è escluso che possa essere stata utilizzata per commettere alcuni furti. Le indagini dovranno accertare come l’auto sia stata depositata all’interno del magazzino che è in disuso da anni. L’auto, intanto, è stata riconsegnata al Comitato di Castelvetrano di Croce Rossa Italiana.