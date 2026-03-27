Il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini ha espresso un plauso all’agente di Polizia municipale Rosaria Cuttone che, senza alcuna esitazione, è intervenuta con prontezza e determinazione per sedare una rissa in strada. «Un gesto ancora più significativo perché compiuto da una donna che, con grande coraggio e senso del dovere, ha dimostrato sul campo professionalità e sangue freddo», ha scritto il sindaco sul suo profilo Facebook. Il fatto è successo stamattina in via Vittorio Emanuele II a Castelvetrano: una discussione tra due migranti è degenerata in rissa e l’agente si è messa nel mezzo per sedare gli animi. A intervenire sono stati anche altri passanti che hanno fatto di tutto affinchè i due migranti evitassero di nuovo il contatto. Sul posto sono giunti poi altri agenti di Polizia municipale.