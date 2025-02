C’è un ferito, G.L. di 19 anni, di Campobello di Mazara, con una prognosi di 15 giorni, nella rissa che è scoppiata nella notte in zona piazza Dante a Castelvetrano. A poche decine di metri, nell’area dello stadio “Paolo Marino” si è svolta la prima serata di carnevale organizzata dalla società Folgore all’interno di un capannone allestito per l’occasione. Al momento non si sa se le persone coinvolte nella rissa avessero trascorso la serata proprio in quella festa. Quando la pattuglia di carabinieri è arrivata c’è stato un fuggi fuggi e il giovane ferito alla mano – presumibilmente con un coltello – è stato soccorso e trasportato in pronto soccorso. Stamattina verrà ascoltato dai carabinieri che hanno già avviato le indagini per individuare le persone rimaste coinvolte nella rissa e il presunto autore dei fendenti.

AUTORE. Redazione