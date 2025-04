Niente da fare: il punto all’ordine del giorno con la convenzione e il regolamento per l’affidamento della riscossione tributi all’Agenzia entrata e riscossione (AdeR) è stato ritirato durante l’ultimo consiglio comunale di Castelvetrano. Il punto era messo in calendario e se ne doveva discutere per approvarlo, soprattutto perché in questi mesi sui documenti ci ha lavorato la I commissione consiliare. Durante la seduta, dopo un passaggio nella conferenza dei capigruppo, è stato chiesto di ritirare l’atto. Tra le motivazioni c’è anche quella che la banca dati non è perfettamente aggiornata e, quindi, nel passaggio all’Agenzia entrata e riscossione si trasmetterebbe un elenco non preciso. Il sindaco Giovanni Lentini ha ribadito durante la seduta che «il consiglio comunale si assume le proprie responsabilità». Dopo il ritiro del punto all’ordine del giorno, la questione è stata rinviata a nuova data.

AUTORE. Redazione