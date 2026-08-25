Da domani – mercoledì 26 – l’erogazione dell’acqua a Castelvetrano tornerà regolare. Lo assicura il sindaco Giovanni Lentini tramite la sua Fanpage. Ieri in via Ambrosini è scoppiato un tubo dell’acqua ed è stato necessario un intervento urgente per riparare il guasto. «Nel corso della giornata di oggi si procederà al riempimento delle vasche – scrive il sindaco sulla Fanpage – da domani (mercoledì 26) il servizio idrico riprenderà regolarmente sia nel centro storico che nelle periferie, secondo la consueta turnazione».