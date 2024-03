Al movimento “Castelvetrano Rinasce” piace la candidatura di Giovanni Lentini a sindaco di Castelvetrano. Chi aderisce al movimento ha espresso «soddisfazione sul fatto che attorno al nome di Lentini si è registrata la convergenza dei movimenti civici “Castelvetrano Civica”, “Cittadini in democrazia” e “Cambiamo volto al territorio”». Per “Castelvetrano Rinasce” la candidatura di Lentini «costituisce la sintesi di un progetto politico che vuole portare alla guida della città un gruppo dirigente competente e appassionato, in grado di imprimere alla vita politica e amministrativa quella scossa necessaria al rilancio di Castelvetrano nel più ampio contesto del territorio belicino».

AUTORE. Redazione