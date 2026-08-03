Servizio regolarmente attivo e sistema di prenotazione online funzionante. L’Amministrazione comunale di Castelvetrano tiene a puntualizzare cosa succede per il servizio di raccolta degli ingombranti. Per smentire informazioni «fuorvianti che stanno girando sui social», l’Amministrazione chiarisce che il servizio è garantito fino a 72 conferimenti giornalieri presso l’autoparco comunale. A gestire il servizio è la Sager. Il sistema di prenotazione è stato introdotto per garantire un servizio più efficiente, ordinato e accessibile, eliminando attese e consentendo ai cittadini di scegliere in autonomia il giorno e l’orario del conferimento. Come fare? Basta prenotazioni [QUI]. L’unico recapito telefonico attivo è l’800126795.