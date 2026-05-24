Mercoledì 27 maggio, alle ore 18, saranno inaugurati i locali ristrutturati del pronto soccorso di Castelvetrano. Sei anni dopo il primo appalto – aggiudicato dalla “Gadir costruzioni” di Alcamo, che poi con l’Asp Trapani ha avuto un contezioso – mercoledì il pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” tornerà alla sua normale funzionalità. L’intervento è servito per razionalizzare gli spazi destinati all’area d’emergenza, sia interni che esterni. All’esterno è stata creata la “camera calda”, ossia la zona dove si fermano le ambulanze e in sicurezza viene fatta scendere la barella col paziente. All’interno – così come annuncia l’Asp Trapani – è stata anche creata una sala codice vittime di violenza e uno sportello triage che consentirà di smistare i pazienti nelle diverse sale d’emergenza in base alla gravità. All’inaugurazione parteciperà, tra gli altri, il neo assessore alla salute Marcello Caruso.