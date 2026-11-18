È di 4.325 euro la somma raccolta nella rete locale di volontariato e tra i cittadini a Castelvetrano, nell’ambito della campagna nazionale Airc “I cioccolatini della ricerca”. I fondi sono stati devoluti a sostegno della ricerca scientifica contro il cancro. A tracciare il bilancio dell’iniziativa è stata Nunziatina Agosta, responsabile di piazza Airc per Castelvetrano, che ha espresso profonda gratitudine per la riuscita della manifestazione. Dietro la cifra raggiunta, infatti, si nasconde il lavoro instancabile di chi ha donato il proprio tempo per sensibilizzare i passanti sull’importanza della prevenzione e delle cure oncologiche. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla squadra dei volontari locali: Enza, Anna Maria, Enzo, Saveria, Peppe, Rosalia, Mariella, Aldo, Francesca, Giuseppina e Maria Pia. Con entusiasmo e spirito di servizio, il gruppo ha curato la distribuzione delle confezioni di cioccolatini Venchi, trasmettendo il valore profondo dell’iniziativa. Fondamentale per il successo dell’evento è stata anche la sinergia col comitato locale della Croce Rossa Italiana.