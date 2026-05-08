Quali interventi strutturali sono in programma per il campo sportivo “Paolo Marino” di Castelvetrano? E poi, l’Amministrazione ha già individuato risorse economiche o eventuali finanziamenti per intervenire nella struttura? È quello che chiede la consigliera comunale Enza Viola con un’interrogazione che ha presentato al sindaco Giovanni Lentini e all’assessore allo sport. È notizia recente che la società Folgore ha smesso di vivere, non riuscendo, tra l’altro, a completare il campionato. Proprio alla società era affidato il campo sportivo. E la consigliera Viola si chiede cosa ora ne sarà dell’impianto nel futuro. Dal canto suo l’Amministrazione comunale già nel dicembre 2025, non avendo ricevuto riscontri formali da parte della società, ha avviato il procedimento di risoluzione della convenzione. E dal Comune assicurano che è già pronto il bando pubblico per l’assegnazione dello stadio.