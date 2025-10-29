Nonostante i controlli il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti rimane una piaga di tutti i Comuni. Anche a Castelvetrano ci sono zone della città utilizzate come discariche abusive da cittadini indisciplinati che commettono un reato. Ecco perché il Comune ha pensato di organizzare un’Unità intersettoriale, una vera task force, che avvierà controlli mirati. Sono due gli agenti di Polizia municipale che, insieme agli operai della Sager e ad altri dipendenti comunali, effettueranno controlli nei sacchetti abbandonati, alla ricerca di elementi utili che possono fare risalire all’identità di chi ha lasciato i rifiuti. «Con questo progetto l’Amministrazione conferma la volontà di tutelare l’ambiente e il territorio, garantire strade e piazze più pulite e sicure, promuovere comportamenti responsabili e rispetto delle regole da parte di cittadini e visitatori», spiega il sindaco Giovanni Lentini sul suo profilo social. E dal sindaco arriva l’invito accorato a tutti i cittadini: «Collaborate facendo un’ottima differenziata e utilizzando il centro di raccolta per tenere pulita ogni angolo della nostra città».