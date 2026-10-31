Proroga sino al 30 novembre per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali a Castelvetrano. La proroga è stata votata dal consiglio comunale. Con la definizione agevolata cittadini e attività economiche hanno la possibilità di ottenere lo stralcio totale delle sanzioni amministrative, la possibilità di definire anche singole posizioni debitorie e il pagamento in un’unica soluzione oppure attraverso una rateizzazione fino a 54 rate bimestrali. «Non si tratta di una semplice proroga, ma di una concreta possibilità per chiudere pendenze accumulate nel tempo e ristabilire un rapporto di regolarità e fiducia con l’ente. È importante non lasciarsi sfuggire questa occasione: una misura straordinaria che difficilmente potrà essere riproposta negli stessi termini negli anni futuri», scrive sulla sua Fanpage il sindaco Giovanni Lentini. Per presentazione la domanda [QUI]