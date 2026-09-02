Carenza di personale medico e malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione nel reparto di Medicina dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Su questi due punti il deputato regionale dell’Mpa Santo Primavera ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore alla salute Marcello Caruso. «I dati sull’organico sono estremamente preoccupanti – dichiara Primavera – il pronto soccorso dovrebbe disporre di dodici dirigenti medici, oltre al direttore, mentre attualmente risultano operativi soltanto tre dirigenti e il direttore. Una situazione che rischia di compromettere la capacità di risposta alle emergenze di un territorio vasto e a forte vocazione turistica».

Critica anche la situazione del reparto di Medicina, dove, a fronte di una dotazione teorica di sei medici più il direttore, le unità pienamente operative sarebbero soltanto quattro, oltre al direttore, insufficienti per garantire adeguatamente il servizio nell’arco delle ventiquattro ore. «Non è accettabile – prosegue il deputato Mpa – che, nonostante le risorse nazionali e regionali destinate al potenziamento della rete di emergenza-urgenza, il presidio di Castelvetrano continui a soffrire una carenza così grave di personale. L’inaugurazione dei nuovi locali del Pronto Soccorso rappresenta certamente un passo importante, ma una struttura moderna senza un numero adeguato di medici non può offrire ai cittadini il servizio sanitario di cui hanno diritto». E Primavera aggiunge: «la tutela della salute non ammette rinvii, il Governo regionale e l’Asp forniscano risposte urgenti e traducano gli stanziamenti annunciati in personale, servizi e condizioni di assistenza dignitose. L’ospedale di Castelvetrano è un presidio essenziale per l’intero territorio belicino e deve essere messo nelle condizioni di operare in piena sicurezza ed efficienza».