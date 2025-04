Una somma-premio ricevuta per un intervento fuori servizio che ora ha destinato a una famiglia bisognosa di Castelvetrano. È l’opera di bene che ha fatto per questa santa Pasqua un poliziotto in servizio presso il Commissariato di pubblica sicurezza in città. Quando sul suo conto corrente ha ricevuto la somma-premio da parte della sua amministrazione ha scelto di consegnarla a una famiglia della sua città. L’agente di Polizia ha ricevuto il premio perché nell’agosto 2024, fuori dall’orario di servizio, intervenne in via Mannone a Castelvetrano a difesa di una donna che era stata aggredita da un uomo. Quel gesto è stato riconosciuto dalla Polizia di Stato che gli ha assegnato una somma-premio da lui poi destinata a una famiglia bisognosa della città.

AUTORE. Redazione