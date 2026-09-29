Si terrà il prossimo 20 ottobre la prima udienza dinnanzi il giudice del lavoro per discutere del ricorso che l’ex comandante della Polizia municipale di Castelvetrano, Antonio Ferracane, ha presentato contro l’Amministrazione comunale. Dal 1° luglio scorso Ferracane non guida più la Polizia municipale di Castelvetrano e al suo posto il sindaco Giovanni Lentini ha scelto Giuliano Panierino che, nel frattempo, ha lasciato il comando di Campobello di Mazara. Ed è proprio sulla procedura adottata per scegliere Panierino che si basa il ricorso di Ferracane dove, tra le righe, viene altresì evidenziata la mancanza di un interpello interno prima di procedere a un incarico esterno. Il Comune per difendersi ha dato incarico all’avvocato Vito Salvatore Buffa, non affidandosi all’Avvocatura comunale, perché avrebbe realizzato «l’ipotesi di conflitto di interessi».