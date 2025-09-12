La Polizia municipale di Castelvetrano traccia il bilancio di un anno di attività e i numeri sono contenuti nella relazione che il comandante Antonio Ferracane ha stilato e presentato all’Amministrazione comunale. Il periodo al quale si fa riferimento è quello compreso tra giugno 2024 e giugno 2025. Della relazione se ne è discusso in uno degli ultimi consigli comunali a palazzo Pignatelli. L’attività dei 27 agenti riguarda sia quella stradale che quella giudiziaria, annonaria e rifugio sanitario che rimane in capo alla Polizia municipale. Per quanto riguarda l’ambito stradale 971 sono stati i veicoli rimossi, 155 i punti decurtati sulle patenti di guida, 13 intimazioni al ripristino dei luoghi, 21 sequestri/fermi amministrativi veicoli, 45 ritiri/sospensioni patenti di guida e carte di circolazione, 27 segnalazioni alle autorità competenti, 96 rilievi di incidenti stradali con annesse attività di indagine. Nell’ambito dell’attività giudiziaria e ambientale 53 sono state le comunicazioni di notizie di Reato con conseguente deferimento all’autorità giudiziaria di persone che hanno commesso il reato, 26 le deleghe e informative di indagine di Polizia Giudiziaria, 65 verbali di accertamento sono stati emessi per reati edilizi e ambientali, 2 sono state le ispezioni delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Palermo. Per la prima volta nella storia del Corpo di Polizia Municipale, il personale ha intrapreso l’attività, congiuntamente con l’Asp di Trapani, alla scorta, consegna e smaltimento di sostanze psicotrope.

Per quanto riguarda l’attività di Polizia annonaria soltanto per la regolamentazione dei mercati serali a Triscina e Selinunte sono stati recuperati, tra il 2024 e 2025, 32 mila euro. E ancora: 9 sono state le attività di controllo esercizi commerciali con relativi verbali di constatazione, 3 le deleghe di indagine emanate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, 1verbale di contestazione è stato emesso a carico di attività sportiva (violazione art. 10, comma 2, L. 447/95 emissioni sonore), 2 verbali a carico di strutture ricettive, sono stati effettuati 2 controlli congiunti con la Guardia di Finanza per attività commerciali e poi sono state rilasciate diverse autorizzazioni per attività e iniziative.

Nella relazione sono contenuti i numeri anche dell’attività del rifugio sanitario: 105 cani sono stati affidati a privati in attesa di adozione; 104 cani sono stati adottati sia in ambito regionale che nel resto territorio italiano; 115 cani sono stati sottoposti a sterilizzazione; 10 gatti sono stati sterilizzati; 82 cani sono stati catturati nel territorio comunale; 10 cani sono stati reimmessi nei siti dove era avvenuta la cattura; 15 cani sono stati restituiti ai legittimi proprietari; 13 gatti sono stati catturati e ricoverati in clinica veterinaria. La Polizia municipale ha anche istruito 298 pratiche di affidamenti e adozioni di cani; 20 verbali di riconoscimento o consegna di cani. Per il 2° semestre 2024 servizio di soccorso veterinario per cani e gatti sono stati spesi € 13.465,52; per il 1° semestre 2025 nel servizio di soccorso veterinario per cani e gatti per € 16.850,18.