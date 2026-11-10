Un 18enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri di Castelvetrano per i reati di rapina, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal gip del Tribunale di Marsala, su richiesta della Procura. Le indagini sono partite dalla denuncia di un uomo di Castelvetrano dopo che aveva subito una rapina in contrada Latomie. La vittima ha dichiarato ai carabinieri che la notte del 27 settembre scorso, verso le ore 4, mentre percorreva una strada di contrada Latomie a bordo della propria autovettura, un giovane ha richiamato la sua attenzione agitando le mani e chiedendo aiuto. Si è fermato, ha prestato soccorso e, nel frattempo, è stato accerchiato da altri 6 uomini, verosimilmente di origine straniera. Sarebbe stato il 18enne (l’unico a viso scoperto) a sferrare un pugno in faccia all’uomo e, con la minaccia di un grosso coltello, lo ha derubato dei soldi in suo possesso (circa 125 euro) e di un passeggino custodito all’interno dell’auto dal branco e, successivamente, si è dato alla fuga verso il centro di accoglienza “La Locanda”. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Trapani.