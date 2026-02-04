Si è spento Giuseppe Curia, dirigente della Camera del Lavoro di Castelvetrano . Persona molto conosciuta in città per la sua determinazione ed impegno nel sociale. Per oltre trent’anni è stato delegato sindacale all’interno dell’azienda Imam. Nel 2001, terminata l’attività lavorativa, ha continuato la sua attività sindacale assumendo il ruolo di segretario della lega dei pensionati di Castelvetrano e dirigente dello Spi e della Cgil provinciale. Con una passione fuori dal comune ha costituito la sede locale dell’AUSER, nota associazione di volontariato e promozione sociale italiana, oggi realtà consolidata e importante punto di riferimento della comunità cittadina.

CGIL Trapani ricorda Curia con parole commosse: “Non possiamo dimenticare il suo impegno, permeato dal profondo tratto umano, unito al valore della solidarietà sociale che lo contrastingueva. Nel panorama provinciale del comparto dei metalmeccanici ha tenuto alti i valori del movimento sindacale, ricoprendo anche il ruolo di componente della segreteria provinciale della Fiom”. La celebrazione dell’esequie è fissata per oggi, mercoledì 4 febbraio, alle 15:30 presso la chiesa di San Giovanni Battista a Castelvetrano. Il corteo funebre partirà dall’abitazione di Curia alle 15:00