Il consiglio comunale non ha approvato entro fine aprile il rendiconto 2024 e la Regione ha inviato il commissario ad acta. Il Comune di Castelvetrano figura tra gli enti in Sicilia che sono stati commissariati proprio per il rendiconto dello scorso anno. A Castelvetrano arriverà Giuseppe Petralia. Intanto dagli uffici comunali fanno sapere che lo strumento finanziario – dopo l’adozione da parte della Giunta municipale e l’ok del Collegio dei revisori – è stato già depositato presso la presidenza del consiglio comunale. Ora dovrà restare 20 giorni depositato per poi il presidente del consiglio Mimmo Celia convocare la seduta per l’approvazione.

AUTORE. Redazione