A 58 dipendenti comunali di Castelvetrano è stato incrementato il monte ore lavoro a 34 ore settimanali. Lo ha deciso la Giunta municipale guidata da Giovanni Lentini e tra i beneficiari ci sono ex contrattisti ed ex Asu che lavoravano nell’ente per 24 ore settimanali. «Questo – scrive sulla sua Fanpage il sindaco Giovanni Lentini – si inserisce in un percorso già annunciato durante la campagna elettorale, con l’auspicio di future risorse provenienti dalla Regione Siciliana, che potrebbero consentire l’estensione di tali misure a tutto il personale part-time attualmente impiegato presso il Comune». Dal Comune fanno sapere che si è intervenuti per rafforzare il personale della Polizia municipale ma è previsto un aumento ore anche per gli impiegati con mansioni di operai specializzati e addetti al verde pubblico.