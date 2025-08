Abbandonato e pieno di erbacce. Il parco del sole di Castelvetrano (adiacente al campo sportivo alternativo “Franco Lombardo”), che venne realizzato grazie all’impegno di tanti cittadini e genitori castelvetranesi, oggi versa in uno stato di totale incuria. A denunciarlo è il gruppo territoriale M5S di Castelvetrano che ricorda come il parco nacque da un’idea del comitato “Amiamo Castelvetrano” che, dapprima promosse una raccolta fondi, e poi ricevette l’aiuto di associazioni, attività locali e semplici cittadini. «Fu un gesto collettivo di amore verso la città, che portò alla creazione di uno spazio sicuro, attrezzato e accessibile per i più piccoli, simbolo di rigenerazione e partecipazione attiva – raccontano i pentastellati – oggi, però, a un anno dall’inaugurazione, quello stesso parco è diventato impraticabile». Da qui l’invito all’Amministrazione comunale affinché intervenga per manutenzione e pulizia.