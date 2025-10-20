A Castelvetrano nella via Vittorio Emanuele sono stati istituiti i parcheggi a disco orario, con la possibilità di lasciare l’auto per un’ora. Regola che vale anche per i residenti che, in alcuni casi, sono costretti a trovare parcheggio in altre vie dove la sosta è libera. A chiedere una “deroga” al parcheggio a disco orario proprio per i residenti è la consigliera comunale Enza Viola (Obiettivo città) che ha presentato una mozione in consiglio. Per la Viola «è fondamentale salvaguardare il diritto dei residenti del centro storico alla fruizione dei propri spazi e alla vivibilità quotidiana». Da qui la richiesta di introdurre un sistema di permesso o contrassegno per i residenti e di predisporre un regolamento chiaro e trasparente per la concessione di tali permessi.