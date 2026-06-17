I carabinieri di Castelvetrano hanno denunciato alla procura della Repubblica di Marsala un panettiere di 53 anni per commercio di sostanze alimentari nocive. L’uomo è stato sorpreso, durante la notte, all’interno del laboratorio di panificazione in piena attività, privo della prescritta documentazione tecnica ed amministrativa per esercitare la professione. Durante l’ispezione, i militari dell’Arma, hanno inoltre appurato che lo stesso fosse intento ad alimentare il fuoco del forno utile alla panificazione con legna ricavata da bancali industriali, molti dei quali verniciati o impregnati con prodotti chimici. Da ulteriori accertamenti sarebbe emersa anche la presenza di un minorenne che nel momento dell’accertamento era sprovvisto di regolare contratto di lavoro, motivo per il quale è stato richiesto l’intervento del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani e Asp Trapani per i successivi accertamenti.