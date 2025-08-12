Il Comune di Castelvetrano è stato ufficialmente inserito tra i beneficiari di un finanziamento previsto dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica destinato esclusivamente all’adozione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), requisito posseduto da soli 53 Comuni in tutta la Sicilia, frutto di una scelta politica e amministrativa lungimirante che ha permesso a Castelvetrano di accedere a queste risorse.

Con queste risorse, sarà possibile dotare le spiagge libere di passerelle del tipo “Fast Floor”, una tecnologia di ultima generazione, modulare e facile da installare, che consentirà – già dall’inizio della stagione balneare – di garantire un accesso agevole e sicuro alle persone con disabilità, evitando le lungaggini burocratiche e logistiche che in passato ne ritardavano il posizionamento.

Il Sindaco Giovanni Lentini ha ringraziare pubblicamente l’Assessore Mariano Palermo, che ha fortemente voluto e sostenuto l’adozione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) come strumento strategico per la crescita turistica del territorio, e il Responsabile della VI Direzione – Urbanistica, arch. Pasquale Calamia, per il costante impegno tecnico-amministrativo e la professionalità dimostrata nella predisposizione e attuazione del Piano.

“Questo risultato – sottolinea il Sindaco – non è frutto del caso, ma di una scelta politica chiara: programmare con anticipo in poco più di un anno da quanto ci siamo insediati, per adottare strumenti urbanistici moderni e puntare sull’inclusione. Con queste nuove passerelle non solo rispettiamo un dovere civico e morale, ma rendiamo le nostre spiagge realmente aperte a tutti, nel segno di un turismo accessibile e sostenibile”.