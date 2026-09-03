Un cittadino straniero è stato denunciato in stato di libertà per estorsione ed occupazione abusiva di immobile. I carabinieri di Castelvetrano sono intervenuti dopo che una vedova pensionata e il figlio hanno presentato una denuncia nel quale chiarivano che il cittadino straniero, vantando un presunto credito nei confronti del figlio della signora, lo avrebbe minacciato e occupato l’immobile in modo arbitrario. L’intervento dei carabinieri ha consentito di liberare l’immobile. I militari dell’Arma hanno anche perquisito l’uomo che aveva in tasca una dose di crack. Per questo è stato segnalato alla Prefettura di Trapani.