Il circolo Legambiente “Crimiso” di Castelvetrano ha un nuovo Consiglio direttivo. Alla guida del circolo è stato eletto Francesco Ferreri che prende il posto di Anna Maria Gucciardo che è stata presidente per 4 anni. Nel corso della riunione sono stati Giovanni Incerto, vice presidente, Rosanna Genco, segretaria. Gli altri membri del Consiglio sono: Vincenzo Angileri, Gaspare Giglio, Ada Giammarinaro, Anna Maria Gucciardo, Salvatore Monteleone e Serafina Savaglio. Tra le iniziative del prossimo Consiglio la proposta al Comune di incrementare il verde pubblico cittadino mediante nuove piantumazioni e interventi di riqualificazione.

AUTORE. Redazione