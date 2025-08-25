Nuove licenze per noleggio con conducente a Castelvetrano? Il Comune ci proverà a ottenere da parte della Regione lo sblocco al tetto massimo di 15 licenze già assegnate dal 2010 e sino al 2018. Oggi in consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la mozione della consigliera Enza Viola che ha chiesto all’Amministrazione di impegnarsi a interpellare gli Uffici regionale sulla questione. Delle 15 licenze che sono stata rilasciate dal 2010 e sino al 2018, ben 9 sono state trasferite fuori il territorio comunale, quindi ne rimangono attivi soltanto 6 in città. Durante la seduta si è pure discusso sulle licenze da rilasciare ai Taxi, un servizio che manca in città e che sarebbe da attivarsi. All’ordine del giorno c’erano altre mozioni, il baratto amministrativo, che è stato ritirato perché come strumento è stato sostituito dal partenariato sociale; la mozione sull’eventuale possibilità dell’Ufficio legale di predisporre le proposte di delibera dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze è stata invece ritirata dalla stessa consigliera Enza Viola che l’aveva presentata.