Nuova aggressione al personale del pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Oggi pomeriggio il familiare di una persona che era stata presa in cura dai medici dell’area d’emergenza ha aggredito un operatore sanitario e avrebbe dato pure calci alle porte del pronto soccorso. Il personale è stato così costretto a chiamare i carabinieri che sono arrivati sul posto. L’uomo si sarebbe scagliato anche contro i militari dell’Arma che lo hanno condotto in caserma. Non è la prima volta che il personale dell’area d’emergenza dell’ospedale viene aggredito. È successo qualche settimana addietro e i medici lamentano condizioni di lavoro davvero a rischio. Attualmente il pronto soccorso di Castelvetrano opera in metà delle stanze dedicate per via del cantiere edile per l’ammodernamento degli ambienti e l’ingresso è al piano -1, proprio a fianco la camera mortuaria. La vigilanza con guardia giurata è garantita la mattina e sino alle ore 14 e nelle ore notturne. Rimane scoperto il turno pomeridiano.

AUTORE. Redazione