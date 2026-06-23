Hanno tolto erbacce spontanee, dando poi colore alla zona palco e scrivendo la frase “Siamo tutti stelle e meritiamo di brillare”. L’opera di riqualificazione del retro plesso al plesso Medi dell’Istituto comprensivo “Lombardo-Radice-Pappalardo” l’hanno compiuta i volontari dell’associazione “Noi” ODV di Castelvetrano che collabora con l’istituto scolastico. Agli studenti del plesso Medi, infatti, è stato restituito questo spazio che era infestato di erbe, mentre agli alunni del plesso Pappalardo è stato donato un potabilizzatore di acqua. Questo spazio oggetto dell’intervento di riqualificazione è un’anfiteatro all’aperto che l’associazione ha voluto riattivare, sperando che venga fruito dagli studenti. «La sinergia fra scuola e associazioni è un esempio virtuoso da imitare – ha detto la dirigente scolastica Maria Rosa Barone – infatti le scuole che hanno ampi spazi all’aperto destinati a verde, non hanno, sia in termini economici che di disponibilità di personale addetto e di attrezzature adeguate, la possibilità di poterli tenere costantemente decorosi e fruibili e, nonostante l’interesse da parte del Comune di Castelvetrano, tali aree sono spesse destinate all’incuria». La Barone ha qualificato la disponibilità dell’associazione “Noi” ODV come «valore aggiunto» da replicare.
AUTORE. Redazione