Hanno tolto erbacce spontanee, dando poi colore alla zona palco e scrivendo la frase “Siamo tutti stelle e meritiamo di brillare”. L’opera di riqualificazione del retro plesso al plesso Medi dell’Istituto comprensivo “Lombardo-Radice-Pappalardo” l’hanno compiuta i volontari dell’associazione “Noi” ODV di Castelvetrano che collabora con l’istituto scolastico. Agli studenti del plesso Medi, infatti, è stato restituito questo spazio che era infestato di erbe, mentre agli alunni del plesso Pappalardo è stato donato un potabilizzatore di acqua. Questo spazio oggetto dell’intervento di riqualificazione è un’anfiteatro all’aperto che l’associazione ha voluto riattivare, sperando che venga fruito dagli studenti. «La sinergia fra scuola e associazioni è un esempio virtuoso da imitare – ha detto la dirigente scolastica Maria Rosa Barone – infatti le scuole che hanno ampi spazi all’aperto destinati a verde, non hanno, sia in termini economici che di disponibilità di personale addetto e di attrezzature adeguate, la possibilità di poterli tenere costantemente decorosi e fruibili e, nonostante l’interesse da parte del Comune di Castelvetrano, tali aree sono spesse destinate all’incuria». La Barone ha qualificato la disponibilità dell’associazione “Noi” ODV come «valore aggiunto» da replicare.