Un furto è stato commesso, la notte scorsa, a bordo di un’ambulanza del 118 che si trovava parcheggiata davanti il palazzo Informagiovani di Castelvetrano, dove è stata allocata la nuova sede del 118. I malviventi hanno fatto irruzione sul mezzo e hanno portato via una card che veniva utilizzata per il rifornimento di carburante. I ladri hanno tentato di rubare anche una radio trasmittente che viene utilizzata dall’equipaggio per il collegamento con la sala operativa del 118. Il veicolo, giorni prima, era stato svuotato dall’equipaggiamento di emergenza perché doveva essere trasferito presso il centro assistenza. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.