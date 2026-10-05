La consigliera comunale Barbara Vivona rimane azzurra ma entra nel gruppo misto. A farne parte, insieme alla Vivona, è il consigliere Giuseppe Errante Parrino, che ne è diventato anche il capo gruppo. «Un passaggio di natura amministrativa e regolamentare, finalizzato a garantire autonomia e libertà di valutazione sui singoli provvedimenti che riguarderanno la città», scrivono nella nota i due consiglieri. La Vivona ha lasciato il ruolo di capogruppo di Forza Italia dopo che in consiglio comunale è stato cambiato il regolamento e, per mantenere la carica di vice presidente del consiglio, ha scelto di lasciare quella di capogruppo. Poi di fondo c’è il malessere vissuto dentro Forza Italia con la consigliera Gabriella Marchese che fa riferimento all’ex deputato Tony Scilla, coordinatore provinciale del partito. La Vivona, conferma nel documento, «conferma i rapporti con i riferimenti regionali, nazionali ed europei di Forza Italia e l’adesione alla linea politica generale del movimento».