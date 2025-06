Si presenta oggi (giovedì 12 giugno) alle ore 17,30 al Collegio dei minimi di Castelvetrano il nuovo libro “Il bicchiere dal bordo dorato e altre storie” di Irene Bonanno, primo titolo della nuova collana editoriale “Approdi. Canti & storie dall’Isola”, ideata e diretta da Rosario Marco Atria per Angelo Mazzotta Editore. L’evento, patrocinato dalla Regione Siciliana, dal Comune e dall’arcipretura di Castelvetrano, e promosso con il sostegno di numerosi club service e associazioni del territorio, segna l’inaugurazione ufficiale della collana, che nasce con l’intento di dar voce a narrazioni poetiche e in prosa, capaci di custodire la memoria e disegnare orizzonti di senso attraverso la scrittura creativa, testimoniando un rinnovato impegno di promozione culturale da parte dell’editore Angelo Mazzotta. La collana si propone come spazio aperto ad autori emergenti e affermati, con uno sguardo attento alla ricchezza culturale della terra di Sicilia e alla pluralità delle esperienze contemporanee.