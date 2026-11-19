Il Consiglio comunale di Castelvetrano ha approvato all’unanimità una mozione per onorare la memoria del Comandante Alfa, chiedendo al sindaco e alla giunta di avviare l’iter per dedicargli una via, una piazza e, se possibile, anche un bene confiscato alla criminalità, da destinare a presidio di legalità. La mozione sottolinea il carattere unitario dell’iniziativa e la volontà di condividere il riconoscimento al di là delle appartenenze politiche. Il voto rappresenta un atto di indirizzo: spetterà adesso all’amministrazione avviare il percorso per le intitolazioni richieste.

Antonino Marzullo, conosciuto come Comandante Alfa, è nato a Castelvetrano il 28 febbraio 1951 ed è stato uno dei cinque fondatori del G.I.S., il Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri. Scomparso il 19 luglio, viene ricordato nella nota per il coraggio, la riservatezza e il senso del dovere che hanno caratterizzato la sua vita.

«Ho voluto che questa non fosse la mozione di uno solo, ma di tutti noi», scrive sui social il consigliere Pietro Craparotta. «Perché Alfa non appartiene a una parte politica: appartiene a Castelvetrano, appartiene all’Italia». Accanto all’intitolazione di luoghi pubblici, la proposta di dedicargli un bene confiscato, qualora possibile, punta a legare il suo nome a uno spazio al servizio della comunità e della legalità. L’intento dichiarato è anche quello di trasmetterne la storia alle nuove generazioni. La nota si conclude immaginando la domanda di un bambino davanti alla strada a lui dedicata: «Chi era il Comandante Alfa?». E la risposta: «Era uno di noi».

Cresciuto in una famiglia di umili origini, ebbe come principale punto di riferimento il nonno paterno, soprannominato «Ciccio», reduce di guerra, dal quale apprese i valori del senso del dovere, della disciplina e della legalità, destinati a orientarne la successiva carriera nell’Arma dei Carabinieri.

Nel 1969, all’età di diciassette anni, Marzullo si trasferì a Roma per arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri. Dopo il servizio svolto nell’organizzazione territoriale, nel 1971 fu assegnato al 1º Battaglione carabinieri paracadutisti “Tuscania”, reparto d’élite dell’Arma nel quale conseguì la qualificazione di paracadutista.

Nel maggio 1977 il comandante del battaglione, il colonnello Romano Marchisio, lo selezionò, insieme ad altri quattro militari, fra i quali Enzo Fregosi, per costituire il nucleo destinato alla creazione di un nuovo reparto speciale dell’Arma dedicato al contrasto del terrorismo e delle situazioni ad alto rischio. Durante il periodo di addestramento, svolto in una struttura separata dal resto del reparto, gli fu attribuito lo pseudonimo operativo di Alfa, destinato ad accompagnarlo per tutta la carriera. Il primo nucleo del Gruppo di intervento speciale (GIS) fu costituito il 25 ottobre 1977, mentre il reparto venne formalmente istituito il 6 febbraio 1978 al comando del capitano Raffaele Petrachi.

Nel corso di circa quarant’anni di carriera partecipò a numerose operazioni di polizia e di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Tra le principali figurano l’intervento durante la rivolta del supercarcere di Trani, la cattura dei sequestratori di Cesare Casella, la liberazione dell’imprenditrice Patrizia Tacchella, sequestrata dalla ‘Ndrangheta, nonché il servizio di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo svolto a Palermo nel 2003.

Negli ultimi anni di servizio fu impiegato quale istruttore del GIS e, successivamente, dell’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), organismo incaricato del coordinamento dei servizi di tutela delle personalità esposte a rischio. Il 28 febbraio 2016 concluse la carriera militare, venendo collocato in congedo con il grado di Luogotenente.

Dopo il congedo intraprese un’intensa attività divulgativa, partecipando a conferenze e incontri pubblici dedicati ai temi della legalità, della sicurezza e del contrasto al terrorismo. Parallelamente pubblicò numerosi volumi autobiografici e di memorialistica, nei quali ripercorse le principali operazioni svolte durante il servizio nel GIS e rifletté sui valori dell’Arma dei Carabinieri.

Nel 2016 il Museo internazionale delle guerre mondiali (MIGM) di Rocchetta a Volturno allestì un’esposizione permanente comprendente la tuta operativa da lui donata in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria.