La consigliera comunale di Castelvetrano Enza Viola di “Obiettivo città” ha presentato una mozione al consiglio comunale per migliorare l’efficienza amministrativa nella gestione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna. La mozione sottolinea che l’attuale iter per la predisposizione delle delibere relative ai debiti fuori bilancio risulta «eccessivamente lungo e farraginoso, con conseguenti ritardi nell’approvazione e nell’esecuzione delle obbligazioni accertate per legge». In consiglio sono stati approvati 18 debiti fuori bilancio a distanza di sei anni. Per risolvere questo problema, la mozione della Viola propone di riattribuire all’Avvocatura comunale la competenza per la stesura delle delibere relative ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna. «Ciò – spiega – consentirebbe un sensibile miglioramento dell’efficienza amministrativa, una riduzione dei tempi procedimentali e una maggiore coerenza tecnica dei provvedimenti».

AUTORE. Redazione