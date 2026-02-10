Con la deposizione di uno dei quattro fratelli della vittima, è stato avviato, davanti il giudice monocratico del Tribunale di Marsala Francesca Maniscalchi, un processo che per omicidio colposo in concorso vede imputati dodici medici dell’ospedale di Castelvetrano in servizio, all’epoca dei fatti, nei reparti di Medicina e Chirurgia. Imputati sono dodici medici in servizio nei due reparti. La notizia è riportata oggi dal Giornale di Sicilia.

Vittima del presunto caso di “malasanità” è stato Francesco Carbonello, insegnante di Salemi, deceduto all’età di 54 anni il 19 giugno 2019. Ad assistere i familiari sono gli avvocati Francesco Salvo e Marco Romanelli. Il 29 maggio 2019, l’insegnante venne ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale di Castelvetrano per un attacco di colite acuta. Ma dopo oltre dieci giorni di ricovero le sue condizioni non accennavano a migliorare. Per questo, fu trasferito nel reparto di Chirurgia dello stesso nosocomio, dove venne sottoposto a due interventi chirurgici. Ma dopo il secondo intervento vi fu il decesso. Poi la denuncia-querela dei familiari.