Un minibond da 3,5 milioni di euro a sostegno della crescita di “Geolive Belice srl” di Castelvetrano. A sottoscriverlo sono stati UniCredit e Mediocredito Centrale, garantito al 50% da Sace. Le risorse raccolte attraverso il minibond saranno destinate a sostenere il piano di investimenti e crescita della società, contribuendo al rafforzamento della capacità produttiva, allo sviluppo commerciale e al consolidamento competitivo di una delle realtà più rappresentative del comparto agroalimentare della Valle del Belice. Il bond, della durata di 8 anni con uno di preammortamento, è coerente con i principi Esg e con le strategie di sviluppo della filiera agroalimentare territoriale.

«Il minibond ci consentirà di sostenere nuovi investimenti strategici e di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sui mercati, valorizzando una filiera che rappresenta un’eccellenza del territorio siciliano e del made in Italy agroalimentare. La società ha intrapreso un percorso di crescita che negli ultimi esercizi ha consentito di consolidare il proprio posizionamento registrando un incremento dei ricavi da 10,2 milioni del 2022 a 14,9 milioni del 2024, accompagnato da una crescita della marginalità operativa e da livelli di indebitamento storicamente contenuti», ha dichiarato Paolo Lombardo, amministratore unico di “Geolive Belice srl”.

«Sostenere le imprese che investono per crescere, innovare e rafforzare la propria competitività è una priorità per UniCredit. Attraverso questa operazione confermiamo il nostro ruolo di partner per la crescita delle imprese del territorio, mettendo a disposizione strumenti evoluti e soluzioni finanziarie in grado di accompagnarne i programmi di investimento», ha detto Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit.