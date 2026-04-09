Festa di Maria Ss. della Salute, nell’omonima parrocchia a Castelvetrano. Ecco il programma. Giovedì 9 aprile: dalle ore 9,30, la madonna Maria Ss. della Salute visita i degenti dell’ospedale di Castelvetrano: il simulacro verrà portato in giro nei diversi reparti dell’ospedale; ore 17, santo Rosario e santa messa. Venerdì 10 (in parrocchia), dalle ore 17, santo Rosario e santa messa. Sabato 11: ore 17,30, celebrazione eucaristica e unzione degli ammalati; ore 21, Veglia foraniale di preghiera per la pace, in unione con Papa Leone XIV. Domenica 12: ore 10,30, pellegrinaggio dalla parrocchia Maria Ss. dell’Annunziata verso Maria Ss. della Salute; ore 11, santa messa; ore 17, santo Rosario e santa messa. La parrocchia dedicata alla Madonna della Salute è stata eretta nel 1620 e dal 2016 è affiliata alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma.